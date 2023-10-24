Трамп обвинил Россию в краже данных об американской "супер-пупер-ракете", но упустил один нюанс

Экс-президент США утверждает, что Россия каким-то чудесным образом получила секретные данные американцевРИА Новости со ссылкой на Дональда Трампа пишут, что Россия во времена президенства Обамы якобы получила секретную информацию об американской "супер-пупер-ракете".
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