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Трамп обвинил Россию в краже данных об американской "супер-пупер-ракете", но упустил один нюанс

Трамп обвинил Россию в краже данных об американской "супер-пупер-ракете", но упустил один нюанс

Экс-президент США утверждает, что Россия каким-то чудесным образом получила секретные данные американцевРИА Новости со ссылкой на Дональда Трампа пишут, что Россия во времена президенства Обамы якобы получила секретную информацию об американской "супер-пупер-ракете".

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