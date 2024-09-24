В столичном регионе на смену заморозкам придёт летнее тепло

Ночные заморозки пришли в столичный регион. Как рассказал Авторадио Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, в последнюю неделю сентября в столице ожидается погода с сильными колебаниями температур.
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