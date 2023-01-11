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Арестович: взятие Соледара не принесёт никакой пользы России

Арестович: взятие Соледара не принесёт никакой пользы России

Возможное взятие Соледара не принесёт пользы России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

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