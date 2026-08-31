Таиланд сообщил, когда сократит срок безвиза для россиян

Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое - с 60 до 30 дней.
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