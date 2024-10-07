Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным

Глава Белоруссии прибыл в столицу России для участия в саммите лидеров стран СНГ.Утром 7 октября Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ.
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