Врач Иванов: общий анализ крови помогает выявить рак на начальной стадии

Для выявления онкологических заболеваний необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Для постановки точного диагноза применяется совокупность физических, лабораторных и инструментальных методов исследования.
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