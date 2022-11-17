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Главный синоптик Петербурга назвал дату прихода зимы в город

По словам Александра Колесова, сначала минусовая температура продлится лишь несколько дней. Температура воздуха в Северной столице достигнет отметки -2 градуса вечером 17 ноября, а следующий день можно считать началом зимы.

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