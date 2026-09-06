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SPORT24.ru

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Родри разбил нос партнеру по «Барселоне»

Родри разбил нос партнеру по «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Родри случайно травмировал партнера по команде защитника Эрика Гарсию во время борьбы в штрафной площади в игре 4-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

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