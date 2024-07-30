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Китай

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На заседании Политбюро ЦК КПК определены экономические приоритеты на 2-ю половину 2024 года

Пекин, 30 июля /Синьхуа/ -- Политбюро ЦК КПК во вторник провело заседание, на котором проанализировало текущую экономическую ситуацию в стране и определило приоритеты в экономической работе на вторую половину текущего года.

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