На заседании Политбюро ЦК КПК определены экономические приоритеты на 2-ю половину 2024 года

Пекин, 30 июля /Синьхуа/ -- Политбюро ЦК КПК во вторник провело заседание, на котором проанализировало текущую экономическую ситуацию в стране и определило приоритеты в экономической работе на вторую половину текущего года.
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