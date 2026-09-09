Мост на трассе Курск — Воронеж частично перекроют на две недели

С 14:00 10 сентября до 17:00 24 сентября на мосту через реку Девица возле Нижнедевицка ограничат движение.
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