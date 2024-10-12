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Парламентская газета

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На Камчатке 11 школьников госпитализированы с кишечной инфекцией

Одиннадцать учеников школы № 1 города Елизово госпитализированы на Камчатке с массовым отравлением. Об этом сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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