На Камчатке 11 школьников госпитализированы с кишечной инфекцией

Одиннадцать учеников школы № 1 города Елизово госпитализированы на Камчатке с массовым отравлением. Об этом сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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