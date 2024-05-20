Россия победит только с патриотической элитой. Невозможно победить с элитой, которая смотрит в рот Западу.
Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Точно говорили наши мудрые предки про таких:"КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНАЯ"... Только мать родную не предают. А эти - предали. Ничего святого нет... ХАПУГИ-ВОРЮГИ!!
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11 час.
Анатолий Федоров
Фраза 1:"Ну, так и чего ждать от всех этих людей? Кого из них на что учили. Да и не к ним основные вопросы. Совсем не к ним. - Так ведь никакая элита ничего не решала, решал и решет президент (царь). Фраза 2: "Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая." - Нужно модернизировать не элиту, а ... кого?Вопрос ясен кого?
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10 час.
В
Валерий
Это не анализ, а констатация реальной ситуации сложившейся в "империи".
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4 час.
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