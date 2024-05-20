Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

Точно говорили наши мудрые предки про таких:"КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНАЯ"... Только мать родную не предают. А эти - предали. Ничего святого нет... ХАПУГИ-ВОРЮГИ!!

Анатолий Федоров

Фраза 1:"Ну, так и чего ждать от всех этих людей? Кого из них на что учили. Да и не к ним основные вопросы. Совсем не к ним. - Так ведь никакая элита ничего не решала, решал и решет президент (царь). Фраза 2: "Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая." - Нужно модернизировать не элиту, а ... кого?Вопрос ясен кого?