Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

Россия победит только с патриотической элитой. Невозможно победить с элитой, которая смотрит в рот Западу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Точно говорили наши мудрые предки про таких:&quot;КОМУ  ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНАЯ&quot;... Только мать родную не предают. А эти - предали. Ничего святого нет... ХАПУГИ-ВОРЮГИ!!
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11 час.
Анатолий Федоров
Фраза 1:&quot;Ну, так и чего ждать от всех этих людей? Кого из них на что учили. Да и не к ним основные вопросы. Совсем не к ним. - Так ведь никакая элита ничего не решала, решал и решет президент (царь). Фраза 2: &quot;Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая.&quot; - Нужно модернизировать не элиту, а ... кого?Вопрос ясен кого?
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10 час.
В
Валерий
Это не анализ, а констатация реальной  ситуации сложившейся в &quot;империи&quot;.
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4 час.

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