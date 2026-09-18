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Фицо отказался составить компанию Вучичу и Туску на горнолыжном курорте Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Польши Дональдом Туском на Украине из-за болезни.

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