Yamaha 2024. Статистика продаж

Мировые продажи Yamaha продолжают медленный рост: в 2024 году они достигли показателя в 4,8 миллиона единиц, что на 0,3 миллиона ниже результата доковидного 2019 года и почти на 1,5 миллиона ниже рекордной отметки, достигнутой более 10 лет назад.
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