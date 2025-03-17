Yamaha 2024. Статистика продаж

Мировые продажи Yamaha продолжают медленный рост: в 2024 году они достигли показателя в 4,8 миллиона единиц, что на 0,3 миллиона ниже результата доковидного 2019 года и почти на 1,5 миллиона ниже рекордной отметки, достигнутой более 10 лет назад.