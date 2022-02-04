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Латвия: кто защитит государственный центр социальной защиты

Латвия: кто защитит государственный центр социальной защиты

Есть в Латвии такой государственный центр социальной защиты «Земгале». Понятно, что это государственное учреждение, которое находится в подчинении министерства благосостояния.

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