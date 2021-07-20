Банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

Банки начали подключать карты "Мир" к Apple PayМОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Держатели карты "Мир" восьми российских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе платежной системы.
Банки начали подключать карты "Мир" к Apple PayМОСКВА, 20 июл - РИА Новости/Прайм. Держатели карты "Мир" восьми российских банков получили возможность пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе платежной системы.
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