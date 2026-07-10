Эстония приступает к строительству первого военного городка на границе с Россией

Эстония начала строительство первого военного городка в Нарве, расположенном на границе с Россией. Об этом сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью агентству ЕРР 10 июля, передаёт РИА Новости.