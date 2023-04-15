Слово и дело

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Экипажи самолетов Ил-38 отработали поиск подлодок «противника» в ходе проверки ТОФ

Экипажи самолетов Ил-38 отработали поиск подлодок «противника» в ходе проверки ТОФ

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н выполнили поиск подводных лодок условного противника и морскую разведку в ходе проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

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