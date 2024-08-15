После скандала глава узбекской диаспоры стал активно помогать Курской области. «Индивидуальная медицина отправится в Курск и Донецк» - заявил он, это вызвало удивление, ведь ранее этот человек был известен своими неоднозначными высказываниями.
Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области
Комментарии
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Сергей Баранов
Какая к фигам автономия ещё? Это он так исправился?
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7 час.
Марина Юрьева
Что и следовало доказать! А географически где находится эта автономия? Надеюсь, что она пока еще виртуальная?
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4 час.
Людмила Лиханова
В России не должно быть никаких диаспор и их руководителей. есть консульства. этого достаточно. А по экстренной помощи отвечу так: НЕ ВЕРЮ что от души.
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1 час.
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