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Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области

Глава узбекской диаспоры после скандала резко стал помогать Курской области

После скандала глава узбекской диаспоры стал активно помогать Курской области. «Индивидуальная медицина отправится в Курск и Донецк» - заявил он, это вызвало удивление, ведь ранее этот человек был известен своими неоднозначными высказываниями.

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Комментарии
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СБ
Сергей Баранов
Какая к фигам автономия ещё? Это он так исправился?
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7 час.
Марина Юрьева
Что и следовало доказать! А географически где находится эта автономия? Надеюсь, что она пока еще виртуальная?
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4 час.
Людмила Лиханова
В России не должно быть никаких диаспор и их руководителей. есть консульства. этого достаточно. А по экстренной помощи отвечу так: НЕ ВЕРЮ что от души.
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1 час.

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