Захарова о перехваченной беседе военных ФРГ: денацификация в стране не завершена

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя беседу немецких военнослужащих об ударах по Крымскому мосту, заявила о том, что денацификация в ФРГ не завершена.
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