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Московский комсомолец в Израиле

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Карсо Моторс заплатит 11,5 млн шекелей за нарушение конкуренции

Карсо Моторс заплатит 11,5 млн шекелей за нарушение конкуренции

Израильское Управление по защите конкуренции объявило 13 июля 2026 года о достижении договорённости с компанией Карсо Моторс (Karso Motors) из группы Присби (Prisbi): автомобильный импортёр выплатит в государственную казну более 11,5 миллиона шекелей за нарушение положений закона о конкуренции в части параллельного импорта .

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