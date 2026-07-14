Карсо Моторс заплатит 11,5 млн шекелей за нарушение конкуренции

Израильское Управление по защите конкуренции объявило 13 июля 2026 года о достижении договорённости с компанией Карсо Моторс (Karso Motors) из группы Присби (Prisbi): автомобильный импортёр выплатит в государственную казну более 11,5 миллиона шекелей за нарушение положений закона о конкуренции в части параллельного импорта .