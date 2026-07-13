Начать «с нуля» можно даже в старости. Получилось у Энтони Хопкинса — получится и у вас!

Звезда фильма «Молчание ягнят» готовится выпустить первый музыкальный альбом, хотя ему скоро 90 лет. Вместе с психологом мы выяснили, почему пожилой возраст — вовсе не повод сомневаться в себе и отказываться от старта новой жизни.
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