Женские страсти
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Женские страсти

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Начать «с нуля» можно даже в старости. Получилось у Энтони Хопкинса — получится и у вас!

Начать «с нуля» можно даже в старости. Получилось у Энтони Хопкинса — получится и у вас!

Звезда фильма «Молчание ягнят» готовится выпустить первый музыкальный альбом, хотя ему скоро 90 лет. Вместе с психологом мы выяснили, почему пожилой возраст — вовсе не повод сомневаться в себе и отказываться от старта новой жизни.

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