4 апреля 1965 года советские лётчики на самолётах МиГ-17 открыли боевой счёт в небе Вьетнама 4 апреля 1965 года советские летчики на истребителях МиГ-17Ф сбили над мостом Тхань Хоа "Пасть дракона" два американских истребителя-бомбардировщика F-105D.