Новости, события, факты

146 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Процессы во Вселенной отражаются на планете Земля, а стало быть на геополитике. Потому что защищает планету магнитное...М.Бадракумар: вой...
  • Александр Зонов
    По моему мнению, пока, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ в нашей Стране не набрало ход. Говорильня, рапорта, подтасовка фактов, коррек...Осторожно, Запад ...
  • Сергей К
    Ну что там будет у них, и что у нас - не одно и тоже. Они пусть сами переживают. Если есть от чего им переживать. А п...Красные и белые: ...

4 апреля 1965 года советские лётчики на самолётах МиГ-17 открыли боевой счёт в небе Вьетнама

4 апреля 1965 года советские лётчики на самолётах МиГ-17 открыли боевой счёт в небе Вьетнама

4 апреля 1965 года советские лётчики на самолётах МиГ-17 открыли боевой счёт в небе Вьетнама 4 апреля 1965 года советские летчики на истребителях МиГ-17Ф сбили над мостом Тхань Хоа "Пасть дракона" два американских истребителя-бомбардировщика F-105D.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх