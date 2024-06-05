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Полиция Украины арестовала «российские активы» почти на $1 млрд долларов

Полиция Украины арестовала «российские активы» почти на $1 млрд долларов

Украинская полиция арестовала активы общей стоимостью около 940 млн долларов, которые якобы связаны с Россией.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ГДЕ УГОДНО будут  российские активы, но только не в России!!  ВОТ ПРОДАЕМ нефть Индии. Последняя оплачивает поставки нефти  в рупиях. А КУДА ОНИ РОССИИ?!! В туалет сходить только? Так грязные... не годятся. НУ И ВЛОЖИЛИ ЭТИ РУПИИ В ЭКОНОМИКУ ИНДИИ... ЧТО вообще происходит?!! Зачем эти поставки, если они не приносят доходы России. Тем более, в такую годину....
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