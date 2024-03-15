В ЕП подняли вопрос о приемлемости заявлений Зеленского по поводу жителей Италии

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии после заявлений Владимира Зеленского, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
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