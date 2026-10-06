В Евпатории поймали 14-летнего подростка на мотоцикле: на родителей составлен протокол

Сотрудниками Госавтоинспекции Евпатории пресечен факт управления подростком двухколесным транспортом.
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хотя бы одного на всю страну поймали, а так их тьма катается в сельской и не только местности без глушаков