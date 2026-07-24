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В Верхневолжье изъяли сотни гектаров заброшенных сельхозземель

В Верхневолжье изъяли сотни гектаров заброшенных сельхозземель

В Тверской области суды массово изымают у собственников неиспользуемые сельхозземли. За четыре месяца 2026 года в суд подано 88 исков об изъятии 282 участков, из них 46 исков на 126 участков уже удовлетворены.

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