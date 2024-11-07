4-й фестиваль видеоискусства West Lake Art Festival

2 ноября в Чжэцзянском художественном музее открылась четвертая выставка West Lake Art Scene. Выставка, посвящена теме “Две строки поэзии, сияющие внутри”, разделена на три основных раздела: “Река света“, ”Река неопределенности" и “Парящие свет и тень".
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