В Иркутской области суд приговорил женщину к лишению свободы за присвоение более 35 млн рублей

Уголовное дело расследовано следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Иркутское». Как установлено следствием, иркутянка, являясь руководителем кредитно-потребительских кооперативов, в период с 2012 по 2019 год совершила присвоение вверенных ей вкладчиками денежных средств.
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