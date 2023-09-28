В Иркутской области суд приговорил женщину к лишению свободы за присвоение более 35 млн рублей

Уголовное дело расследовано следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Иркутское». Как установлено следствием, иркутянка, являясь руководителем кредитно-потребительских кооперативов, в период с 2012 по 2019 год совершила присвоение вверенных ей вкладчиками денежных средств.