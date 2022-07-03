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ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове более 100 украинских военных и 15 единиц военной техники

ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове более 100 украинских военных и 15 единиц военной техники

ВКС Российской Федерации ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харькова свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники.

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