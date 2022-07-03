ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове более 100 украинских военных и 15 единиц военной техники

ВКС Российской Федерации ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харькова свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники.
Популярные статьи
- Яна Поплавская cпросила покинувшую Россию Юлию Ауг: «Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги»
- Евгений Сатановский: «Ядерная война неизбежна – не надо было распускать Советский Союз»
- Военврач-герой Юрий Евич: Вся их «незалежность» — возможность прислуживать европейцам за похлёбку и убивать русских
Свежие комментарии