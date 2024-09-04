Первоклассникам в Петербурге раздадут бесплатные билеты в кино

Показы состоятся 6 сентября. Петербургские первоклассники Показы получат бесплатные билеты в кино. Школьникам лишь нужно будет выбрать фильм и сеанс, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет «Вечерний Петербург».
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