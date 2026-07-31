Советник президента ФИФА ушёл в знак протеста против продажи доли прав на ЧМ

Карлос Кордейро, старший советник президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, покинул свою должность в знак протеста против планов организации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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