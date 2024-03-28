ACS Nano: поверхность с шипами из кремния уничтожает 96% вирусов

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Мельбурнского королевского технологического университета разработала и изготовила поверхность с кремниевыми шипами, разрушающую вирусы при контакте.
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