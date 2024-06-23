Минобороны заявили о вине США в ракетном ударе по Севастополю

Координаты на цели ударов оперативно-тактическим ракетам ATACMS задают американские специалисты. Поэтому ответственность за удар по мирным жителям Севастополя лежит на США, заявила пресс-служба Минобороны России.
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