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Минобороны заявили о вине США в ракетном ударе по Севастополю

Минобороны заявили о вине США в ракетном ударе по Севастополю

Координаты на цели ударов оперативно-тактическим ракетам ATACMS задают американские специалисты. Поэтому ответственность за удар по мирным жителям Севастополя лежит на США, заявила пресс-служба Минобороны России.

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