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Задержанный: начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву

Задержанный: начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву

Иконы, начинённые взрывчаткой, везли в Москву, там их должны были выгрузить, сообщил задержанный. «Я выдвинулся на территорию России в город Москву, где должна была быть выгрузка», — сказал он на видео, опубликованном ФСБ.

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