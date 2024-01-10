Страничку SEC взломали, биткойн зашатало после публикации фейковой новости об одобрении ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила во вторник, что сообщение, отправленное с аккаунта SEC на социальной платформе X/Twitter, в котором объявляется об одобрении долгожданного биржевого фонда биткойнов, было «несанкционированным», и что аккаунт агентства был взломан.