Как украинская спецслужба подставила пророссийских крестьян Бессарабии

Ровно 100 лет назад, 15 сентября 1924 года началось крупнейшее антирумынское восстание в Бессарабии. Его подняли жители преимущественно славянского села Татарбунары, входившего тогда в состав Аккерманского уезда.
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