В «Лучшем городе Земли» снова трудно дышать. Тюмень опять накрыл густой едкий смог из-за природных пожаров

Сегодня утром тюменцы в очередной раз проснулись от удушливого запаха гари. Город окутал густой смог — из-за него едва видно больше чем на пять метров вперед, сообщает 72.
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