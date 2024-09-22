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Газета.ру

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Доцент Балынин: пенсионерам силовых ведомств проиндексируют выплаты на 5,1%

Доцент Балынин: пенсионерам силовых ведомств проиндексируют выплаты на 5,1%

С 1 октября в России пройдет очередная индексация пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает "Российская газета".

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