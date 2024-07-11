«На границе тучи ходят хмуро…»: напряжение на украинско-белорусской границе и кому оно выгодно

В начале июля 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя жителей республики с Днём независимости, специально остановился на проблеме усиления активности украинских военных и белорусских националистических проукраинских формирований на украинско-белорусской границе.
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