Джикия о Ваноли: «Расстроило то, как он ушел из «Спартака». Осадок остался»

Георгий Джикия рассказал об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака» в июне. «Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет.