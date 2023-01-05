Джикия о Ваноли: «Расстроило то, как он ушел из «Спартака». Осадок остался»

Георгий Джикия рассказал об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака» в июне. «Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет.
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