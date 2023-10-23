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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 октября 2023 года

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Энергетический прогноз на сегодня, двадцать четвёртое октября две тысячи двадцать третьего года = 1125= В вашем ДНК происходит интенсивное очищение и перепрограммирование на магнитно-кристаллическом уровне = Величайший грех, не менее греха убийства – грех преступления против Любви, грех Любви проданной и купленной = Вместе наши точки Света будут сиять и освещать Путь всем тем, кто решит присоединиться к нам = В центре внимания должны стоять: такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи = Вы имеете бесконечное количество помощников, так же, как и вы помогаете бесконечному количеству других=Вы притягиваете к себе те жизненные уроки, которые вам необходимы для познания своего внутреннего Мира =Главное, не делайте выводов, не поговорив с человеком один на один, ведь только так можно понять этого человека = Для сохранения семьи мужчинам нужно оставлять "твёрдую" руку на работе, а дома иметь "бархатную" = Духовное пробуждение России, Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия.

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