Историки ТюмГУ изучили природопользование Сибири в разные исторические периоды

Когда в 1973 году председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС) Николай Некрасов развивал свое видение проблем размещения производства в Сибири, он включил в свою работу специальный раздел, посвященный охране природных ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии