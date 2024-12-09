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Иноземец потерял над собой контроль после того, как русские девушки сделали ему замечание
Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
Когда же погонят этих незаменимых специалистов из страны, они совсем обнаглели. Их приехали орды на работу в страну, а толку? Выпал снег, а чистить некому, потому что тяжело, а давай лучше мы все перейдем в курьеры, в водители и т.д., там и платят больше и работа легче. Приехал дворником и работай дворником. Без курьеров мы обойдемся, а вот без дворников никак. Пора таких специалистов высылать из страны.
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6 час.
Козлов Владимир
Пока Госдуму не заменят на ребят с СВО ничего не изменится
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6 час.
Алекс Сэм
При том всех не славян и как можно быстрее иначе у нас здесь будет российский халифат
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28 мин.
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