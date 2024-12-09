Иноземец потерял над собой контроль после того, как русские девушки сделали ему замечание

BB

Belitskyi Belitskyi

Когда же погонят этих незаменимых специалистов из страны, они совсем обнаглели. Их приехали орды на работу в страну, а толку? Выпал снег, а чистить некому, потому что тяжело, а давай лучше мы все перейдем в курьеры, в водители и т.д., там и платят больше и работа легче. Приехал дворником и работай дворником. Без курьеров мы обойдемся, а вот без дворников никак. Пора таких специалистов высылать из страны.