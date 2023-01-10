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Арестович заявил о бегстве бойцов ВСУ под Соледаром

Арестович заявил о бегстве бойцов ВСУ под Соледаром

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с утверждением о том, что на Соледарском направлении были задействованы определённые отряды Вооружённых сил Украины, пустившихся в бегство с линии боевого соприкосновения.

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