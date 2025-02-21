С 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на кредиты

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу новый механизм, который позволит гражданам самостоятельно ограничивать возможность получения потребительских кредитов и займов.
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