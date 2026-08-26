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Борьба с «народной тропой»: транспортные полицейские провели рейд на станции Дорошиха

Борьба с «народной тропой»: транспортные полицейские провели рейд на станции Дорошиха

Тверские транспортные полицейские провели профилактический рейд на станции Дорошиха. На железнодорожной станции Дорошиха Октябрьской железной дороги прошло профилактическое рейдовое мероприятие в рамках акции «Безопасный транспорт».

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