В прокуратуре Севастополя обсудили борьбу с преступностью

В прокуратуре города Севастополя под председательством прокурора города Андрея Шевцова состоялось заседание коллегии прокуратуры города по вопросам эффективности и результативности реализации прокурорами полномочий при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания при расследовании уголовных дел.
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