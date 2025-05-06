В Кировградской колонии выбрали лучших юных сварщиков среди осуждённых

В профессиональном училище №248, действующем на базе Кировградской воспитательной колонии, состоялся конкурс профессионального мастерства «Молодой специалист» среди подростков, обучающихся по специальности «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии