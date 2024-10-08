Рогов: Запорожье становится кладбищем украинских военных

На территории области под малочисленные захоронения бойцов ВСУ отводится всё больше земли.Запорожье, подконтрольное Киеву, становится кладбищем для бойцов ВСУ.
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